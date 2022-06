Utero in affitto – PVF: Bene condanna del Papa (Di venerdì 10 giugno 2022) Utero in affitto. Pro Vita Famiglia: Bene condanna del Papa su pratica inumana – «Le Parole di Papa Francesco sono come macigni e fondamentali per condannare la barbara pratica dell’Utero in affitto che il Pontefice ha definito “inumana”. Non è infatti umano pensare di produrre e sfornare bambini come se fossero merce di un supermercato, da mettere in vendita per coppie facoltose e soddisfare così i loro capricci di avere un figlio, il tutto calpestando i diritti di donne povere. «Ringraziamo il Papa per le sue parole in difesa della dignità di tutti, mamme e papà compresi, e invitiamo la politica a farne tesoro, per comprendere come l’Utero in affitto non ha e non avrà mai nulla di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022)in. Pro Vita Famiglia:delsu pratica inumana – «Le Parole diFrancesco sono come macigni e fondamentali perre la barbara pratica dell’inche il Pontefice ha definito “inumana”. Non è infatti umano pensare di produrre e sfornare bambini come se fossero merce di un supermercato, da mettere in vendita per coppie facoltose e soddisfare così i loro capricci di avere un figlio, il tutto calpestando i diritti di donne povere. «Ringraziamo ilper le sue parole in difesa della dignità di tutti, mamme e papà compresi, e invitiamo la politica a farne tesoro, per comprendere come l’innon ha e non avrà mai nulla di ...

