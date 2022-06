Ultime Notizie Roma del 10-06-2022 ore 13:10 (Di venerdì 10 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto da Francesco da tutta la redazione nel 1814 il Campidoglio è stato assalito da una torta straniera il 6 gennaio è stato assalito dalle interni su incoraggiamento di Donald Trump così il presidente della commissione d’inchiesta 6 gennaio Benny Thompson definendo quel giorno un tentato golpe poi la nostra democrazia resta in pericolo il complotto l’origine della statua del 6 gennaio non è finito il portavoce di Trump Questo non è uno di Enza scrivere una produzione di questo circo non catturerà l’attenzione del pubblico e la corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Don ha condannato a morte I Mercenari britannici Hayden asline è il marocchino Saad ombra in giardino per l’esercito ucraino ma possono chiedere la grazia il processo di primo grado in uno show condotto in violazione della convenzione di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022)dailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto da Francesco da tutta la redazione nel 1814 il Campidoglio è stato assalito da una torta straniera il 6 gennaio è stato assalito dalle interni su incoraggiamento di Donald Trump così il presidente della commissione d’inchiesta 6 gennaio Benny Thompson definendo quel giorno un tentato golpe poi la nostra democrazia resta in pericolo il complotto l’origine della statua del 6 gennaio non è finito il portavoce di Trump Questo non è uno di Enza scrivere una produzione di questo circo non catturerà l’attenzione del pubblico e la corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Don ha condannato a morte I Mercenari britannici Hayden asline è il marocchino Saad ombra in giardino per l’esercito ucraino ma possono chiedere la grazia il processo di primo grado in uno show condotto in violazione della convenzione di ...

