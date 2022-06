Tribiano | colpo lampo alla logistica Db Group | rubate scarpe per 20mila euro

Pubblicità

MilanoToday.it

Rapina nella notte tra mercoledì e giovedì a, dove il magazzino di un'azienda di via ... Sul, non il primo del genere nella zona, indagano i militari. Una grande mano alle indagini ...La Vergiatese fa fatica in fase offensiva, e ilprova a pungere in contropiede con le ... da quella posizione una vera punta avrebbe dovuto tirare di punta con unda calcetto alla Pippo ... Chiodi a tre punte e furgoni per chiudere le vie: commando all'assalto del magazzino Una banda di professionisti ha agito in meno di 10 minuti, bloccando le strade adiacenti con auto rubate e chiodi. È entrata dal retro riuscendo ad eludere la guardia privata ed ha caricato la refurti ...Strade "chiuse" per ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. La recinzione tagliata con velocità e precisione. E la fuga con il bottino. Rapina nella notte tra mercoledì e giovedì a Tribiano, d ...