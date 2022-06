Thomas, torna l’ex Amici con il singolo 806 (Di venerdì 10 giugno 2022) Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Thomas dal titolo 806 Oggi esce nelle piattaforme digitali e il 17 giugno in radio 806 (Quercus production / ditribuzione Artist First – ascolta qui), il nuovo singolo di Thomas, cantautore classe 2000, tra i più giovani artisti ad avere ricevuto un disco d’oro in una sola settimana. Un’esperienza importante nel talent Amici di Maria De Filippi nel 2017, partecipazione a importanti eventi nazionali e internazionali, e seguito da mezzo milione di follower: Thomas torna ora con un brano che segna una nuova consapevolezza e una maturazione artistica dopo un periodo di ricerca e di scrittura. 806 è parte integrante di un progetto dal respiro internazionale che vedrà Thomas impegnato in una serie ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovodidal titolo 806 Oggi esce nelle piattaforme digitali e il 17 giugno in radio 806 (Quercus production / ditribuzione Artist First – ascolta qui), il nuovodi, cantautore classe 2000, tra i più giovani artisti ad avere ricevuto un disco d’oro in una sola settimana. Un’esperienza importante nel talentdi Maria De Filippi nel 2017, partecipazione a importanti eventi nazionali e internazionali, e seguito da mezzo milione di follower:ora con un brano che segna una nuova consapevolezza e una maturazione artistica dopo un periodo di ricerca e di scrittura. 806 è parte integrante di un progetto dal respiro internazionale che vedràimpegnato in una serie ...

