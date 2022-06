Roma: «Paghi ed eviti la denuncia a suo nipote», anziana paga 26.000 euro. Ma era una truffa (Di venerdì 10 giugno 2022) Non si fermano davanti a nulla, neanche davanti a una ‘nonnina’ che farebbe di tutto per aiutare il nipote. Anzi, loro lo sanno e da tempo, ormai, mettono in piedi la solita truffa: si fingono impiegati delle Poste, chiamano la vittima di turno e chiedono soldi inventando le scuse più assurde, dall’incidente stradale o al pagamento di sanzioni per evitare di finire in tribunale. Ed è proprio questo quello che è successo ieri, intorno alle 13, a una donna di 81 anni. La truffa dei finti impiegati delle Poste: cosa è successo ieri in via Tolmezzo La donna, la vittima presa di mira ieri, è stata prima contattata telefonicamente da alcuni sconosciuti, che però a lei, dietro la cornetta, hanno detto di essere operatori delle Poste Italiane. Niente di più falso: erano semplicemente ladri pronti a mettere a segno il loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Non si fermano davanti a nulla, neanche davanti a una ‘nonnina’ che farebbe di tutto per aiutare il. Anzi, loro lo sanno e da tempo, ormai, mettono in piedi la solita: si fingono impiegati delle Poste, chiamano la vittima di turno e chiedono soldi inventando le scuse più assurde, dall’incidente stradale o almento di sanzioni per evitare di finire in tribunale. Ed è proprio questo quello che è successo ieri, intorno alle 13, a una donna di 81 anni. Ladei finti impiegati delle Poste: cosa è successo ieri in via Tolmezzo La donna, la vittima presa di mira ieri, è stata prima contattata telefonicamente da alcuni sconosciuti, che però a lei, dietro la cornetta, hanno detto di essere operatori delle Poste Italiane. Niente di più falso: erano semplicemente ladri pronti a mettere a segno il loro ...

