Referendum sulla Giustizia del 12 giugno: come si vota (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Domenica 12 giugno tutti gli italiani sono chiamati a esprimersi sui Referendum abrogativi. In tutto sono cinque i quesiti sul tema della Giustizia (clicca qui). A ogni elettore saranno consegnate 5 schede di 5 colori diversi (giallo, arancione, rosso, verde e grigio). Per votare, ricordando che si tratta di un Referendum abrogativo, ogni cittadino dovrà apporre un segno sul SI se si desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata, oppure apporre un segno sul NO se si desidera che la norma resti in vigore. Affinché i Referendum siano validi deve essere raggiunta la maggioranza (50%+1): degli aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi. Referendum, su cosa si vota il 12 giugno? Ecco i 5 ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Domenica 12tutti gli italiani sono chiamati a esprimersi suiabrogativi. In tutto sono cinque i quesiti sul tema della(clicca qui). A ogni elettore saranno consegnate 5 schede di 5 colori diversi (giallo, arancione, rosso, verde e grigio). Perre, ricordando che si tratta di unabrogativo, ogni cittadino dovrà apporre un segno sul SI se si desidera che la norma sottoposta asia abrogata, oppure apporre un segno sul NO se si desidera che la norma resti in vigore. Affinché isiano validi deve essere raggiunta la maggioranza (50%+1): degli aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi., su cosa siil 12? Ecco i 5 ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il 12 giugno votate “SI” ai referendum sulla giustizia. - GuidoDeMartini : ?? 12 GIUGNO, REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ?? Non puoi mancare, non puoi sbagliare ?? VOTA SI! ???????????? - Agenzia_Ansa : Sono cinque i quesiti referendari sulla giustizia, promossi dai Radicali e dalla Lega, per i quali si voterà domeni… - Drittorovescio_ : Referendum sulla giustizia, Domenica si vota Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio - igorzornetta : @viskoleo @parlosoloperme Se passava quello assieme a quello sulla cannabis si raggiungeva tranquilli il quorum e a… -