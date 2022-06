“Presto ve ne accorgerete”. Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la notizia sul cavaliere di UeD (Di venerdì 10 giugno 2022) Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si parla ancora di loro. Sul profilo social della dama in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e Riccardo si sono innamorati. Un segnale chiaro, che fa comprendere che ancora non riesce a dimenticarlo. Di Ida Platano si parla già per la prossima stagione. Come anche di Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza della dama torinese. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Uomini e Donne,e Idasi parla ancora di loro. Sul profilo social della dama in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei esi sono innamorati. Un segnale chiaro, che fa comprendere che ancora non riesce a dimenticarlo. Di Idasi parla già per la prossima stagione. Come anche di Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza della dama torinese. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito ...

Pubblicità

eulife65 : Continuate a votare @pdnetwork … ve ne accorgerete presto di come finirete - CipeGiacinto : @AndreaRomano9 @Corriere Ma smettetela con queste cretinate infantili. Ma veramente pensate che gli Italiani siano… - adeluca055 : @LegaSalvini Continuate a fare refresh per evitare che vengano letti i nostri commenti. Che furbi che siete . Pecca… - LuciaLaVita1 : RT @faberpiredda: @LiaQuartapelle Poche volte come negli ultimi giorni ho provato un moto, se non di simpatia, quantomeno di solidarietà ve… - algirone : RT @faberpiredda: @LiaQuartapelle Poche volte come negli ultimi giorni ho provato un moto, se non di simpatia, quantomeno di solidarietà ve… -

Diretta WWDC 2022 di Apple: presentazione iOS 16 del 6 giugno La condivisione dei contenuti otterrà nuovi controlli genitoriali nella modalità ' Famiglia ': il processo è stato ulteriormente semplificato, ve ne accorgerete presto da soli. Apple ha anche ... LETTERA Vi consiglio di starvene a casa vostra Continuate a dire che Londra non ha chiuso agli Italiani, che molti giovani studenti potranno chiedere un visto speciale di impiego; ma non credo sarà così facile, e ve ne accorgerete presto. ... Il Sussidiario.net La condivisione dei contenuti otterrà nuovi controlli genitoriali nella modalità ' Famiglia ': il processo è stato ulteriormente semplificato, ve neda soli. Apple ha anche ...Continuate a dire che Londra non ha chiuso agli Italiani, che molti giovani studenti potranno chiedere un visto speciale di impiego; ma non credo sarà così facile, e ve ne. ... Oroscopo Branko oggi 11 giugno 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci