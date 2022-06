Ponte, in via Borghi la nuova sede della Protezione Civile comunale (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Il Sindaco di Ponte Marcangelo Fusco ha affidato l’uso di un immobile in via Borgo, di proprietà del Comune e attualmente libero, ai volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile nella misura in cui siano soddisfatte le esigenze del gruppo di Protezione Civile e delle altre Associazioni, o attività sociali già attive o da attivarsi sul territorio e per il territorio, che l’Ente riterrà opportuno collocarvi. Una disposizione questa sottoscritta anche da Maria Fatima Simeone, consigliere comunale e coordinatrice del Gruppo Volontari Protezione Civile di Ponte. “Sono soddisfatta per l’affidamento e la gestione al Gruppo comunale di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Sindaco diMarcangelo Fusco ha affidato l’uso di un immobile in via Borgo, di proprietà del Comune e attualmente libero, ai volontari del Nucleodinella misura in cui siano soddisfatte le esigenze del gruppo die delle altre Associazioni, o attività sociali già attive o da attivarsi sul territorio e per il territorio, che l’Ente riterrà opportuno collocarvi. Una disposizione questa sottoscritta anche da Maria Fatima Simeone, consiglieree coordinatrice del Gruppo Volontaridi. “Sono soddisfatta per l’affidamento e la gestione al Gruppodi ...

Pubblicità

muoversintoscan : ?? Piazza Goldoni a #Firenze. iniziata la terza fase della riqualificazione. Chiusa la direttrice tra via dei Fossi… - bikerob69 : @Roma_Amore_Mio Via Beccaria a Roma va da via Flaminia a ponte Nenni. A me sembra più Milano anche dalla architettu… - romamobilita : #RomaTpl Linea 066 (stz Colombo/RL) deviata per lavori stradali in via Torcegno. Percorso su via Ponte Gardena, non… - LaManu911 : RT @ValBrembanaWeb: Carona, polemiche per i lavori sul ponte della diga. Enel: chiusure ridotte a fine giugno e luglio - Palmenere : @viaggioinincogn Oi oi. Lavoravo in via filadelfia nel cantiere del palahokey arata isozaki ma vivevo alla fine del… -