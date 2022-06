Peste suina | al via piano per l' abbattimento dei cinghiali nel Lazio | 400 capi in 30 giorni

Pubblicità

Contro lanel Lazio parte il piano di selezione dei cinghiali per abbattimenti. È quanto emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi in Prefettura a Roma . In particolare è stato deciso che in ...Per contrastare lanel Lazio pronto un piano di selezione dei cinghiali per abbattimenti entro 30 giorni. È quanto emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi in Prefettura a Roma. In particolare, ...euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.Contro la peste suina nel Lazio parte il piano di selezione dei cinghiali per abbattimenti. È quanto emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi in Prefettura a Roma.