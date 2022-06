Pentathlon moderno, l’olandese De Heer e la danese Steensgaard campioni della Short Course (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ iniziata la V edizione degli OCR European Championships, organizzata dalla ASD FIOCR – Federazione Italiana OCR, con la Short Course su un tracciato di 3km e 20 ostacoli. Allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero hanno trionfato la danese Mathilde Steensgaard e l’olandese Jesse De Heer, rispettivamente in 21’36” e 14’40”. Tra le donne completano il ranking assoluto Katrine Haaland Leveraas (Norvegia) in 23’59” e Katja Christensen (Danimarca) in 24’01”. Al maschile, si conferma vice campione europeo Sergei Perelygin (Europa) in 15’49”, seguito da Jonas Drescher (Danimarca) in 16’14”. La squadra italiana non delude e porta a casa ben 6 medaglie Age Group: 2 ori, con Luca Pellerei in maglia azzurra (45-49 anni) e Sofia Marconi (16-17), 2 argenti, con Flavio Pellerei ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ iniziata la V edizione degli OCR European Championships, organizzata dalla ASD FIOCR – Federazione Italiana OCR, con lasu un tracciato di 3km e 20 ostacoli. Allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero hanno trionfato laMathildeJesse De, rispettivamente in 21’36” e 14’40”. Tra le donne completano il ranking assoluto Katrine Haaland Leveraas (Norvegia) in 23’59” e Katja Christensen (Danimarca) in 24’01”. Al maschile, si conferma vice campione europeo Sergei Perelygin (Europa) in 15’49”, seguito da Jonas Drescher (Danimarca) in 16’14”. La squadra italiana non delude e porta a casa ben 6 medaglie Age Group: 2 ori, con Luca Pellerei in maglia azzurra (45-49 anni) e Sofia Marconi (16-17), 2 argenti, con Flavio Pellerei ...

