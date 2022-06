Neuroriabilitazione con tecnologia robotica a Scicli

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ragusa – Un seminario di formazione dedicato interamente ai percorsi di, quello organizzato dall’ASP di Ragusa, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Ragusa, sabato 11 giugno 2022. Inizio dei lavori ore 8:30 sede di Palazzo Spadaro, via Francesco Mormino Penna –. Il seminario formativo si prefigge di evidenziare, all’interno dei percorsi didi patologie invalidanti, il trattamento integrato con. L’esperienza clinica della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione – direttore Maurizio Florida – ospedale “Busacca” di– mette in evidenza l’utilizzo dellacome un’arma decisamente valida nella lotta contro la disabilità che consente di realizzare protocolli ...

Pubblicità

Ialmo

... neurologo, direttore della Clinica Neurologica e di, a Udine, in merito alla ... ma si è risolta senza una guarigione completa,esiti o danni permanenti. È evidente la forzatura ...... in collaborazioneil Policlinico San Matteo e l'Irccs Mondino. Lo studio ha coinvolto anche il Laboratorio di ricerca sulle malattie neurodegenerative e le Unità didi ... Percorsi di neuroriabilitazione: se ne parlerà sabato a Scicli Un seminario di formazione dedicato interamente ai percorsi di neuroriabilitazione, a cura dell'Asp di Ragusa, in collaborazione con l'ordine dei medici, è in programma sabato prossimo a palazzo Spada ...Prof. P. M. Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele, è l’unico italiano tra gli autori dell’articolo pubblicato sulla rivista scientifica “Alz ...