Montalto di Castro, Aurelia chiusa per incendio (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 "Aurelia" in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 106 a Montalto di Castro in provincia di Viterbo. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l'incendio divampato al di fuori della sede stradale. Il traffico in direzione Grosseto viene deviato al km 102 mentre in direzione Roma è stata istituita l'uscita obbligatoria al km 107. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. (Agenzia Dire)

