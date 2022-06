Modica | truffa su bonus edilizi | un arresto e sequestro per 3 | 5 mln

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Modica (Ragusa), truffa milionaria su bonus edilizi: un arresto #ragusa #ragusano #modica - SkyTG24 : Truffa su bonus edilizi, sequestro da 3,5 milioni di euro nel Ragusano: un arresto - MediasetTgcom24 : Modica (Ragusa), truffa milionaria su bonus edilizi: un arresto #ragusa #ragusano #modica - sissiisissi2 : RT @lasiciliait: Modica, truffa sui bonus edilizi: un arresto, 6 indagati e sequestro da 3,5 milioni - palermo24h : Modica, truffa sui bonus edilizi un arresto, 6 indagati e sequestro da 3,5 milioni -

Il virus che attacca i nostri risparmi: la minaccia può essere addirittura presa in affitto La stessa socetà Cyble ha anche scovato sul dark web il malware in questione in affitto per la '' ......provvedimento di chiusura immediata del predetto locale da parte del Sindaco della città di. ... Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione,, falso ed altro. Indagati, inoltre, un ...MODICA - Importante operazione “Easy Credit” condotta dalla Guardia di Finanza di Modica, in provincia di Ragusa, nel settore delle truffe in materia di ...Operazione «Easy Credit» della guardia di finanza di Ragusa nel settore delle truffe in materia di «Sismabonus», l’incentivo pensato per la riqualificazione del patrimonio immobiliare per ridurre il r ...