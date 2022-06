Lecce ancora sui giovani: sondaggio per Dragusin e non solo (Di venerdì 10 giugno 2022) Corivno ha le idee chiare il Lecce punterà sui giovani. Il direttore sportivo dei salentini proverà a portare nel Salento diversi giovani cresciuti nel vivaio bianconero. Occhio però alle cessioni, ci sono diversi giocatori in bilico. Lecce ancora sui giovani, quali sono i nomi sondati da Corvino? per la difesa c’è il profilo di Radu Matei Dr?gu?in, difensore centrale classe 2002? della Juventus. Il giocatore ha già disputato una stagione in massima serie dividendosi tra Sampdoria e Salernitana. Non ha giocato molto a causa di qualche problema fisico, ma sarebbe ingeneroso negare le buone qualità di cui dispone il giocatore. Il Salento potrebbe essere un’importante rampa di lancio per la sua carriera. L’altro nome è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista del 2001?, anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 giugno 2022) Corivno ha le idee chiare ilpunterà sui. Il direttore sportivo dei salentini proverà a portare nel Salento diversicresciuti nel vivaio bianconero. Occhio però alle cessioni, ci sono diversi giocatori in bilico.sui, quali sono i nomi sondati da Corvino? per la difesa c’è il profilo di Radu Matei Dr?gu?in, difensore centrale classe 2002? della Juventus. Il giocatore ha già disputato una stagione in massima serie dividendosi tra Sampdoria e Salernitana. Non ha giocato molto a causa di qualche problema fisico, ma sarebbe ingeneroso negare le buone qualità di cui dispone il giocatore. Il Salento potrebbe essere un’importante rampa di lancio per la sua carriera. L’altro nome è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista del 2001?, anche ...

