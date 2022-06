‘La metodologia dell’allenamento nel calcio: teoria e pratica’, il prof. Fucci presenta la sua trilogia (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Si terrà domani, 11 giugno dalle ore 11,30 la presentazione della trilogia (edizioni Aesse) di Armando Fucci. Nella sua carriera, il ‘prof’, vanta un importante curriculum sia in ambito nazionale che internazionale, essendo stato preparatore atletico di squadre blasonate. Tra le sue esperienze, tra tutte le altre importanti, troviamo società come Benevento dove ha vinto due campionati, Genoa, Savoia e Akragas (anche in queste ultime due vincendo un campionato) fino ad arrivare alle esperienze con Juventus, dove vanta un’esperienza di oltre due anni nello staff di Mister Lippi vincendo due scudetti o come una delle ultime esperienze nel Guangzhou di mister Fabio Cannavaro, che si è servito di un staff prettamente italiano, aggiudicandosi il campionato cinese. ‘La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Si terrà domani, 11 giugno dalle ore 11,30 lazione della(edizioni Aesse) di Armando. Nella sua carriera, il ‘’, vanta un importante curriculum sia in ambito nazionale che internazionale, essendo stato preparatore atletico di squadre blasonate. Tra le sue esperienze, tra tutte le altre importanti, troviamo società come Benevento dove ha vinto due campionati, Genoa, Savoia e Akragas (anche in queste ultime due vincendo un campionato) fino ad arrivare alle esperienze con Juventus, dove vanta un’esperienza di oltre due anni nello staff di Mister Lippi vincendo due scudetti o come una delle ultime esperienze nel Guangzhou di mister Fabio Cannavaro, che si è servito di un staff prettamente italiano, aggiudicandosi il campionato cinese. ‘La ...

