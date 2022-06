Juve Stabia, lanciata la campagna abbonamenti: ecco prezzi e scadenze (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Juve Stabia comunica il lancio della nuova campagna abbonamenti: “Uniti si vince! Dopo l’ultimo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e la mancanza del Vostro calore, siamo pronti a riabbracciarci perchè siete voi il ‘Dodicesimo Uomo’. E’ arrivato il momento di ritornare a sostenere i vostri beniamini e, con lo slogan ‘Dodicesimo Uomo’ #dodicesimouomo, parte la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, difficile ed impegnativo, come quello di Serie C. Sostenere i nostri colori è l’imperativo perché soltanto uniti si vince e la S.S. Juve Stabia vi chiama a raccolta perchè siete voi il vero ‘Dodicesimo Uomo’ in campo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLacomunica il lancio della nuova: “Uniti si vince! Dopo l’ultimo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e la mancanza del Vostro calore, siamo pronti a riabbracciarci perchè siete voi il ‘Dodicesimo Uomo’. E’ arrivato il momento di ritornare a sostenere i vostri beniamini e, con lo slogan ‘Dodicesimo Uomo’ #dodicesimouomo, parte laper la stagione 2022/2023 che vedrà laai nastri di partenza di un campionato, difficile ed impegnativo, come quello di Serie C. Sostenere i nostri colori è l’imperativo perché soltanto uniti si vince e la S.S.vi chiama a raccolta perchè siete voi il vero ‘Dodicesimo Uomo’ in campo ...

Pubblicità

apetrazzuolo : JUVE STABIA - 'Dodicesimo Uomo', parte la campagna abbonamenti 2022-2023 - napolimagazine : JUVE STABIA - 'Dodicesimo Uomo', parte la campagna abbonamenti 2022-2023 - ViViCentro : Biasco: 'Saranno annunciate a breve iniziative per rendere il marketing parte strategica del club' #biasco… - LegaProOfficial : DOPO L’U15 SIAMO IN FINALE ANCHE CON L’U17 ?????? Nella semifinale del Torneo Internazionale 'Città di Cava de' Tirre… - ViViCentro : Polcino: “Juve Stabia in ritiro a Rivisondoli dal 26 luglio all’8 agosto. Gli abbonamenti partiranno la prossima se… -