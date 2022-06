Italiani sempre divisi in tutto e per tutto. (Di venerdì 10 giugno 2022) Guelfi e Ghibellini. Bianchi e Neri. Siamo fatti così. Siamo Italiani sempre divisi in tutto e per tutto, come in un eterno derby tra laziali e romanisti, interisti e milanisti. Siamo eternamente divisi, contrapposti e belligeranti anche su ciò che appare scontato e ovvio, come la salute, la tutela dell’ambiente e la salvagurdia del bene Leggi su freeskipper (Di venerdì 10 giugno 2022) Guelfi e Ghibellini. Bianchi e Neri. Siamo fatti così. Siamoine per, come in un eterno derby tra laziali e romanisti, interisti e milanisti. Siamo eternamente, contrapposti e belligeranti anche su ciò che appare scontato e ovvio, come la salute, la tutela dell’ambiente e la salvagurdia del bene

Pubblicità

_Nico_Piro_ : gli italiani sempre più schierati per la pace (lo erano già all’inizio figurarsi ora). La storia dimostra che la gu… - Corriere : Più passano le settimane di guerra e più negli italiani scemano le simpatie (pur sempre rilevanti) nei confronti de… - GassmanGassmann : Ma avendo gli italiani votato per una repubblica parlamentare nel 46,perché siete così ossessionati nel tenerci agg… - freeskipperIT : Italiani sempre divisi in tutto e per tutto. - JeanGab63523069 : RT @RaffaeleGianni4: @Gitro77 La stragrande maggioranza degli Italiani 'brava gente' e' sempre di più in catalessi profonda dopo il brain w… -