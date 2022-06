Il documentario di Mazzucco sull’Ucraina e la post-verità – Volume 2 (Di venerdì 10 giugno 2022) Torniamo, per questo secondo episodio (potete leggere il primo qui), a usare il documentario di Mazzucco come pretesto per parlare di una tesi che in Italia ha preso piede immediatamente, dal 24 febbraio: la NATO e le sue responsabilità nell’invasione russa. Mazzucco osserva che la NATO, caduta l’Unione Sovietica, non avrebbe più avuto motivo di esistere, perché era un patto difensivo contro una coalizione che ormai non c’era più. Il dubbio è ragionevole, ma invece di cercare di indagare e spiegarci i motivi per cui la NATO esiste ancora oggi, il video trae questa conclusione: “Gli USA se la tengono ben stretta, la NATO, perché può essere utile contro la Russia per farla definitivamente crollare”. Ma non è tutto: ci sarebbe una strategia ben precisa dei neoconservatori per “togliere di mezzo” la Russia indebolendola sul piano militare ... Leggi su butac (Di venerdì 10 giugno 2022) Torniamo, per questo secondo episodio (potete leggere il primo qui), a usare ildicome pretesto per parlare di una tesi che in Italia ha preso piede immediatamente, dal 24 febbraio: la NATO e le sue responsabilità nell’invasione russa.osserva che la NATO, caduta l’Unione Sovietica, non avrebbe più avuto motivo di esistere, perché era un patto difensivo contro una coalizione che ormai non c’era più. Il dubbio è ragionevole, ma invece di cercare di indagare e spiegarci i motivi per cui la NATO esiste ancora oggi, il video trae questa conclusione: “Gli USA se la tengono ben stretta, la NATO, perché può essere utile contro la Russia per farla definitivamente crollare”. Ma non è tutto: ci sarebbe una strategia ben precisa dei neoconservatori per “togliere di mezzo” la Russia indebolendola sul piano militare ...

butacit : Il documentario di Mazzucco sull’Ucraina e la post-verità – Volume 2 - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione C’è un video-documentario di Mazzucco che si intitola “Ucraina, l’altra verità”. Come nel ca… - francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione C’è un video-documentario di Mazzucco che si intitola “Ucraina, l’altra verità”. Come nel ca… - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione C’è un video-documentario di Mazzucco che si intitola “Ucraina, l’altra verità”. Come nel ca… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Disinformazione C’è un video-documentario di Mazzucco che si intitola “Ucraina, l’altra verità”. Come nel ca… -