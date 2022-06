Federico Fashion Style, brutta notizia per lui: cos’è successo (Di venerdì 10 giugno 2022) brutta notizia per Federico Fashion Style e per i suoi fan. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma è successo. Il famoso parrucchiere costretto ad ingoiare un boccone amaro e con lui anche i suoi fan che lo seguono sempre. Dopo il grande successo è arrivata la doccia fredda per l’hairstylist. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è successo. (Continua dopo la foto…) Chi è Federico Fashion Style? Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno dei parrucchieri più famosi in Italia. È divenuto famoso grazie al programmi televisivo “Il Salone delle Meraviglie“, in cui Federico nei ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 giugno 2022)pere per i suoi fan. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma è. Il famoso parrucchiere costretto ad ingoiare un boccone amaro e con lui anche i suoi fan che lo seguono sempre. Dopo il grandeè arrivata la doccia fredda per l’hairstylist. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli. (Continua dopo la foto…) Chi èLauri, in arte, è uno dei parrucchieri più famosi in Italia. È divenuto famoso grazie al programmi televisivo “Il Salone delle Meraviglie“, in cuinei ...

Pubblicità

blogtivvu : “Era con un piede nella Casa”: niente Grande Fratello Vip per Federico Fashion Style #gfvip - DailyNews79 : Federico Fashion Style, doccia gelata: così è rimasto senza programmi tv - Gossip e TV - Honolul62444404 : @tristezzaera Se ti riferisci a certi tweet non erano riferiti a Lulù ma a Federica la ex perché è andata da Federi… - ParliamoDiNews : Niente GF Vip 7 per Federico Fashion Style #GrandeFratelloVip #9giugno - StraNotizie : Federico Fashion Style: chi troppo vuole nulla stringe? -