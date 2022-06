Elicottero disperso sull' Appennino | ancora nessuna traccia

(Di venerdì 10 giugno 2022) Non c’èdell’che ieri, 9 giugno, è scomparsotosco-emiliano: il velivolo, che viaggiava con il pilota e altri sei passeggeri, non èstato individuato. Alla fine del secondo giorno di ricerche aeree e via terra, il raggio di perlustrazione sembra essersi ristretto alla zona del comune modenese di Frassinoro, non lontano da Piandelagotti e San Pellegrino in Alpe, dove c'è il confine tra Emilia e Toscana: è l’area in cui sarebbero stati captati gli ultimi segnali dei cellulari e dove, in un orario compatibile con il volo, ieri si è abbattuta una tempesta. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. Faceva da giorni un servizio di spola tra le due aree per il ...

vigilidelfuoco : Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio pe… - vigilidelfuoco : Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: esito negativo nella notte delle ricerche dei #vigilidelfuoco, p… - ItalianAirForce : #Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: anche l’#AeronauticaMilitare è impegnata nelle ricerche. La dir… - Lauretta76 : RT @LaStampa: Elicottero disperso: le ricerche non si fermano, si restringe il raggio nel Modenese - Silvia_Fancy : RT @ItalianAirForce: #Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: anche l’#AeronauticaMilitare è impegnata nelle ricerche. La direzi… -

Anche Avio è "in contatto in tempo reale con le forze dell'ordine", come riferito dalla società proprietaria dell'. "Uno dei nostri uomini - viene spiegato - si trova in quelle località, ...Anche Avio è "in contatto in tempo reale con le forze dell'ordine", come riferito dalla società proprietaria dell'. "Uno dei nostri uomini - viene spiegato - si trova in quelle località, ...Senza esito le ricerche del velivolo con 7 persone a bordo disperso sugli Appennini tra le province di Modena e Lucca, dopo essere partito giovedì mattina dall'aeroporto di Tassignano a Capannori.enar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak, oltre al pilota italiano Corrado Levorin, sono i nomi degli occupanti dell'elicottero disperso ieri in Appennino, a ...