Edoardo, a 10 anni rifiuta la medaglia a tavolino: aspetta il suo sfidante e vince (Di venerdì 10 giugno 2022) Campioni forse si nasce, ma di sicuro si diventa. Nello sport come nella vita. Lo testimonia una bella storia di sport e di fair play che ha come protagonista un bambino di dieci anni, Edoardo Ferrari, allievo della palestra Yama Arashi di Piacenza che nei giorni scorsi ha partecipato al PalaInvent di Jesolo ai Campionati italiani di kickboxing. Edoardo ha dato a tutti una lezione di vita. Un gesto di lealtà sportiva davvero notevole che l'ha visto rifiutare la medaglia che gli era stata assegnata a tavolino. Il suo avversario è arrivato in ritardo e lui l'ha aspettato e ha voluto combattere il match di kickboxing riconsegnando la medaglia.

