Costanzo bacchetta Giletti: “Combatti in Ucraina invece di rompere le balle al Cremlino” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Maurizio Costanzo bacchetta Massimo Giletti dopo le polemiche che hanno travolto il conduttore di ”Non è L’Arena’ dopo il suo collegamento da Mosca. Nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri, dal titolo ‘Facciamo finta che’, Maurizio Costanzo, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’’io sociale’, all’analisi di Raffaele Morelli ‘sul ‘perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, Costanzo ha risposto: ”Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e Combatti in Ucraina. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – MaurizioMassimodopo le polemiche che hanno travolto il conduttore di ”Non è L’Arena’ dopo il suo collegamento da Mosca. Nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri, dal titolo ‘Facciamo finta che’, Maurizio, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’’io sociale’, all’analisi di Raffaele Morelli ‘sul ‘perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”,ha risposto: ”Perché va aleal. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press ein. ...

Costanzo bacchetta Giletti: "Combatti in Ucraina invece di rompere le balle al Cremlino" ''Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l'inviato con scritto Press e combatti in Ucraina" Maurizio Costanzo bacchetta Massimo Giletti dopo le polemiche che hanno travolto il conduttore di ''Non è L'Arena' dopo il suo collegamento da Mosca. Nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri, dal titolo 'Facciamo finta che', Maurizio Costanzo, nell'ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell''io sociale', all'analisi di Raffaele Morelli 'sul 'perché un bravo giornalista per cercare l'audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?", Costanzo ha risposto: "Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l'inviato con scritto Press e Combatti in Ucraina.