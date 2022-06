Come immaginare gli scenari post-pandemia (Di venerdì 10 giugno 2022) Dieci anni fa il terremoto, oggi il post pandemia: per tornare a vivere servono anche idee meritevoli di condivisione, ricorda TedxMirandola, l'appuntamento modenese in programma il 25 giugno di cui Wired è media partner Leggi su wired (Di venerdì 10 giugno 2022) Dieci anni fa il terremoto, oggi il: per tornare a vivere servono anche idee meritevoli di condivisione, ricorda TedxMirandola, l'appuntamento modenese in programma il 25 giugno di cui Wired è media partner

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Come immaginare gli scenari post-pandemia - Howard_The_ : @IamoRs @Laralandonivv @Scantrapello84 @puresoulfree Sì, gente come questa è convinta di avere sempre la verità in… - patty65g : @UnaCertaCarmen Come mi ci tufferei non lo puoi neppure immaginare?? - elsstae : nessun gruppo si può anche solo IMMAGINARE una rap line come la nostra, they rap they produce they write they diss… - fifinhoso : @_SimoTarantino Non oso immaginare come parlerà in grassetto -