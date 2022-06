Brunetta torna a criticare il salario minimo: «Le soluzioni sono altre, un buon contratto vale di più» (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, intorno al tema del salario minimo abbiamo assistito per giorni a un «grande malinteso». Dalle colonne del Corriere della Sera di oggi, 10 giugno, Brunetta dice che sono state «mescolate tre questioni che, invece, devono restare distinte». Il riferimento è a una «criticità strutturale» nei salari italiani, legata a «bassa produttività e bassa crescita», a cui si aggiungono le misure per i cosiddetti «working poor» e il fenomeno dei contratti «pirata». Il terzo elemento individuato dal Ministro è relativo agli «interventi per contrastare la riduzione del potere d’acquisto dei salari per effetto dell’inflazione in aumento». Secondo Brunetta, una iniziativa che fosse basata sull’accordo Ue sul salario ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo il ministro per la Pubblica amministrazione Renato, intorno al tema delabbiamo assistito per giorni a un «grande malinteso». Dalle colonne del Corriere della Sera di oggi, 10 giugno,dice chestate «mescolate tre questioni che, invece, devono restare distinte». Il riferimento è a una «criticità strutturale» nei salari italiani, legata a «bassa produttività e bassa crescita», a cui si aggiungono le misure per i cosiddetti «working poor» e il fenomeno dei contratti «pirata». Il terzo elemento individuato dal Ministro è relativo agli «interventi per contrastare la riduzione del potere d’acquisto dei salari per effetto dell’inflazione in aumento». Secondo, una iniziativa che fosse basata sull’accordo Ue sul...

Pubblicità

ilbeagle : RT @denni1327: #Brunetta è una persona carica di astio, come se covasse dentro di sé un odio profondo verso alcune categorie, e nella sua v… - denni1327 : #Brunetta è una persona carica di astio, come se covasse dentro di sé un odio profondo verso alcune categorie, e ne… - Nonzi83 : @moro_thomas @MarcoPolPot Pentiti Thomas torna dai grandi padri non dai gangster anticomunisti che la pensano come brunetta sul comunismo. - Graziel69066979 : @DavideR46325615 @angelo_falanga ????????Brunetta vergognati e torna a fare il professore. -