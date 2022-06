(Di venerdì 10 giugno 2022) Energia pura —Vio scalpita per l'evento che vede pure la partnership di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport: "Non vedo l'ora, in famiglia non si parla d'altro. Sono gasatissima: la mia ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Bebe, Tamberi e non solo. Riecco i Wembrace Games, i Giochi senza barriere -

... con me ci sarannoe Castrogiovanni. Sarà anche occasione per me e la mia squadra di rifarci, visto che su nove edizioni, ne abbiamo vinta solo una. Vogliamo vincere!". Poispiega: "...... che è un pregio e mai un difetto - ha sottolineato proprioVio durante la conferenza stampa ... Stefano Meloccaro e Benny, Annalisa Minetti, Carlo Molfetta, Arianna Montefiori, Gianmarco, ...Dopo i progetto WEmbrace di Bebe Vio, presentato a novembre continua l'iniziativa della paralimpica.Alla base di tutto c'è ..."L'obiettivo degli WEmbrace Games è l'integrazione sociale, far capire il bello delle diversità: vogliamo creare in Italia una cultura della solidarietà seguendo le orme di Luca Pancalli". (ANSA) ...