ATP Halle 2022: Jannik Sinner dà forfait, nel tabellone principale Lorenzo Musetti (Di venerdì 10 giugno 2022) Arrivano notizie importanti sul conto di Jannik Sinner. Come riportato dai colleghi di SuperTennis, l'altoatesino ha deciso di rinunciare al torneo di Halle a cui avrebbe dovuto prendere parte la prossima settimana. L'ATP500 sull'erba tedesca non vedrà quindi Jannik, che ha deciso di rinunciare all'evento per recuperare dai noti problemi fisici che hanno costellato il suo 2022. Giova ricordare, infatti, il ritiro del classe 2001 di Sesto Pusteria negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 a causa di un problema al ginocchio sinistro. Un fastidio che probabilmente è la causa della rinuncia citata. Da capire, a questo punto, se l'azzurro prenderà davvero parte a Wimbledon (27 giugno-10 luglio), considerate le sue criticità e l'assenza di punti ATP in palio. Vedremo se ...

