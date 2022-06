Anziana si rompe una gamba ma il 118 la porta in un ospedale sbagliato | ortopedia chiusa

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 giugno 2022) La disavventura di un’signora romana è l’emblema del fallimento dei nuovi protocolli prevedono che gli ospedali siano scelti in base all’affollamento e non alle specialità. Così una donna che si è rotta unaè finita al Casilino, doveera. E’ di pochi giorni fa la nuova trovata. Ares – il servizio regionale per il trasporto di emergenza – impone agli autisti di recarsi all’che fa più comodo: quello in cui non c’è l’affollamento di ambulanze fuori dal Pronto Soccorso. E così i romani non possono usufreure neanche del diritto di essereti dove c’è bisogno. Salvare le vite diventa una procedura oberata dalla burocrazia, grazie al servizio di “Assistenza al soccorso”. La nuove norme allucinanti del servizio per il trasporto di emergenza La ...