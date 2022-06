Andorra-Liechtenstein, incredibile gol di Rubio da sessanta metri (VIDEO) (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ un gol semplicemente incredibile quello segnato da Rubio in Andorra-Liechtenstein, sfida valida per la Nations League 2022/2023. Il centrocampista dei padroni di casa non ci pensa due volte e calcia di prima da sessanta metri, dunque da prima del centrocampo, sorprendendo Buchel, il portiere dei mitteleuropei. Marcatura semplicemente incredibile, si candida a gol dell’anno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ un gol semplicementequello segnato dain, sfida valida per la Nations League 2022/2023. Il centrocampista dei padroni di casa non ci pensa due volte e calcia di prima da, dunque da prima del centrocampo, sorprendendo Buchel, il portiere dei mitteleuropei. Marcatura semplicemente, si candida a gol dell’anno. SportFace.

