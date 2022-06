Alla Triennale per il Salone del Mobile: tutto il design che c'è (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra gli appuntamenti del Salone del Mobile, non può mancare una visita (in almeno 4 tappe) nel Palazzo dell'Arte. Che il prossimo anno festeggerà un secolo di vita Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra gli appuntamenti deldel, non può mancare una visita (in almeno 4 tappe) nel Palazzo dell'Arte. Che il prossimo anno festeggerà un secolo di vita

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione p… - namusunflowers : non soltanto mi sono beccata l'intro di young forever in for youth ma pure la versione demo di namjoon, proprio lui… - botlst : Ok prendiamo in giro il droghiere perche fa tweet sul liceo da 6 anni peró quando tra 8 anni saró ancora alla triennale non dite niente. - epikyunhie : passando un momento a pensare che i one two seven sono venuti in europa nel 2019 lo stesso periodo in cui davo i mi… - _intheirarms_ : Ogni tanto mi capita di ripensare all'esame di clinica, ed è stato davvero più bello della triennale. Poi la prof p… -