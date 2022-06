Women’s Tour 2022, Grace Brown si impone in uno sprint ristretto, terza Elisa Longo Borghini (Di giovedì 9 giugno 2022) La quarta tappa del Women’s Tour premia Grace Brown. La ciclista australiana si impone nella Wrexham-Welshpool di 144,3 chilometri, precedendo in uno sprint ristretto la polacca Katarzyna Niewiadoma e l’azzurra Elisa Longo Borghini e firmando l’ottava vittoria della sua carriera. La corsa si anima immediatamente con l’attacco dopo appena 10 chilometri dell’olandese Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma), che viene poi ripresa dalla connazionale Maike Van Der Duin (Le Col-Wahoo), la statunitense Lily Williams (Human Powered Health) e la francese Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitanie Futuroscope), vincitrice della prima tappa. Un tentativo che dura poco, ma che sottolinea come la Beekhuis abbia voglia di far bene. Infatti ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La quarta tappa delpremia. La ciclista australiana sinella Wrexham-Welshpool di 144,3 chilometri, precedendo in unola polacca Katarzyna Niewiadoma e l’azzurrae firmando l’ottava vittoria della sua carriera. La corsa si anima immediatamente con l’attacco dopo appena 10 chilometri dell’olandese Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma), che viene poi ripresa dalla connazionale Maike Van Der Duin (Le Col-Wahoo), la statunitense Lily Williams (Human Powered Health) e la francese Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitanie Futuroscope), vincitrice della prima tappa. Un tentativo che dura poco, ma che sottolinea come la Beekhuis abbia voglia di far bene. Infatti ...

