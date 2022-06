Vinci Casa giovedì 09 giugno 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 9 giugno 2022) Vinci Casa giovedì 09 giugno 2022. L’estrazione di giovedì 09/06/2022 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, giovedì 09 giugno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022)09. L’estrazione di09/06/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.09...

Advertising

dukeonyx57 : @HungryMarcio Se vinci gli #Europei ed in casa ti abbuffano di fischi,non credo che ci metti molta autostima, poi,… - italiaserait : Vinci Casa giovedì 09 giugno 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - Saverio50685371 : @Iperbole_ E l'ennesima porcata dopo le miglia già fatte Nonostante tutto hanno la maggioranza facciamoci 2 domande… - SlashMidnight : Lo ha detto davvero? Su dodici stagioni, in undici porti a casa 20 trofei, e nell’unico in cui non vinci loro pensa… - NathanDelMare : @AlexRedLove1 Per me vinci te che vieni sotto casa e mi dici “ti renderò felice, ti renderò madre”. -