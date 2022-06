SecolodItalia1 : Venditti torna al liceo Giulio Cesare: “Io studente mobizzato. Mi salvarono il pianoforte e Lucio Dalla”… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Antonello Venditti torna a sorpresa al Liceo Classico Giulio Cesare a Roma #antonellovenditti - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Antonello Venditti torna a sorpresa al Liceo Classico Giulio Cesare a Roma #antonellovenditti - MediasetTgcom24 : Antonello Venditti torna a sorpresa al Liceo Classico Giulio Cesare a Roma #antonellovenditti - infoitcultura : Antonello Venditti torna al suo liceo: “Ai tempi ero bullizzato. Mi ha salvato un pianoforte” -

Poiha intonato al piano Notte prima degli esami, in un'interpretazione che ha coinvolto tutti i presenti. Leggi ...C'è un virgolettato, riportato nella sentenza con cui il gup, nel luglio 2020, aveva condannato Zlatan Vasiljevic a un anno e dieci mesi di reclusione ... Leidall'ex marito, ma non solo. ...Dopo la separazione l’artista si è legata a Maurizio Costanzo, che però non ha mai sposato. Tornando a Venditti, Simona ha confidato di non parlargli più da tre anni e di non avere alcuna intenzione ...C'è un brano che in questo periodo, ogni anno, diventa un inno vero e proprio per migliaia di studenti: 'Notte prima degli esami'. Da tanto tempo infatti questa canzone di Venditti è la colonna sonora ...