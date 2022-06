Un cappuccino con Sconcerti: è il mercato dei parametri zero, un po’ la fiera dell’assurdo (Di giovedì 9 giugno 2022) Questo mercato a costo zero sta diventando interessante e assomiglia molto a una salvezza in calcio d’angolo. E’ chiaro che non... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Questoa costosta diventando interessante e assomiglia molto a una salvezza in calcio d’angolo. E’ chiaro che non...

Advertising

cmdotcom : Un cappuccino con Sconcerti: è il mercato dei parametri zero, un po’ la fiera dell’assurdo - petroglio : @stoabestemmia preferisco pucciare un croissant nel cappuccino e mangiare la focaccia con un bicchiere di vino - tempestaRN : Cappuccino con spolverata di cannella e un cornetto alla crema buongiornooo - Toni_ct_1 : RT @Rosyrosa_74: ???? BUONGIORNO ???? ...per me un cappuccino con tanto zucchero mentre scorrono i pensieri belli ?? - Rosyrosa_74 : ???? BUONGIORNO ???? ...per me un cappuccino con tanto zucchero mentre scorrono i pensieri belli ?? -