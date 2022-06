Ultime Notizie – Reinhold Messner: “Ritrovato il secondo scarpone di mio fratello” (Di giovedì 9 giugno 2022) A 52 anni dalla morte di Gunther Messner, travolto da una valanga, durante una spedizione con il fratello Reinhold sul Nanga Parbat, la montagna ha restituito anche il secondo scarpone dell’alpinista altoatesino. Lo annuncia Reinhold Messner sui social pubblicando una foto dello scarpone. “La scorsa settimana, la seconda scarpa di mio fratello Gunther è stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da gente del posto. Dopo cinquantadue anni”. Nel 2005 i resti di Gunther furono trovati insieme all’altro scarpone. Il celebre alpinista all’epoca era tornato sul Nanga Parbat per cremare i resti di suo fratello. “Mi hanno chiamato fratricida per l’invidia di fama e soldi. Si tratta di un vero e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) A 52 anni dalla morte di Gunther, travolto da una valanga, durante una spedizione con ilsul Nanga Parbat, la montagna ha restituito anche ildell’alpinista altoatesino. Lo annunciasui social pubblicando una foto dello. “La scorsa settimana, la seconda scarpa di mioGunther è stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da gente del posto. Dopo cinquantadue anni”. Nel 2005 i resti di Gunther furono trovati insieme all’altro. Il celebre alpinista all’epoca era tornato sul Nanga Parbat per cremare i resti di suo. “Mi hanno chiamato fratricida per l’invidia di fama e soldi. Si tratta di un vero e ...

