Ultime Notizie – Internazionali d’Italia 2023, 96 giocatori in tabellone (Di giovedì 9 giugno 2022) Notizia storica per il tennis italiano. Al raggiungimento del traguardo dell’ottantesima edizione, gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis diventeranno ancora più grandi e offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco alle centinaia di migliaia di appassionati che, com’è avvenuto del resto in quella dei record conclusasi poche settimane fa -affolleranno il magnifico impianto situato nel Parco del Foro Italico. Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 – gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni – che, dal 2023, vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori. Conseguentemente, il montepremi aumenterà in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Notizia storica per il tennis italiano. Al raggiungimento del traguardo dell’ottantesima edizione, gliBnldi tennis diventeranno ancora più grandi e offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco alle centinaia di migliaia di appassionati che, com’è avvenuto del resto in quella dei record conclusasi poche settimane fa -affolleranno il magnifico impianto situato nel Parco del Foro Italico. Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 – gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni – che, dal, vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suoda 56 a 96. Conseguentemente, il montepremi aumenterà in ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - zazoomblog : Ultime Notizie – Boi (Leonardo): ‘Crescita fonti e mezzi non significa evoluzione dei media’ - #Ultime #Notizie #(… - cn1926it : #Politano-#Spalletti, ecco il motivo della rottura – KKN -