Ultime Notizie – Dazn 2022-2023 | doppia visione con abbonamento Plus

Dazn ha annunciato oggi i nuovi piani di abbonamento per la stagione 2022-2023 che saranno attivabili dal 2 agosto e che consentiranno a tutti i tifosi di scegliere la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand disponibili sulla piattaforma di streaming. Dazn offrirà due diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell'alternativa scelta: il piano Standard e il piano Plus. A 29.99 euro al mese, l'abbonamento Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché entrambi siano connessi alla rete internet della stessa abitazione (cavo o wi-fi: fibra, ...

