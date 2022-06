UFFICIALE Lacazette tornato al Lione | il comunicato

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilha annunciato il ritorno in Francia di, liberatosi dall’Arsenal alla scadenza del contratto Ilsi riabbraccino. L’attaccante torna infatti in Francia, dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal. IL– «L’Olympique Lyonnais è molto orgoglioso e molto felice di annunciare il ritorno nel club del suo attaccante Alexandreper le prossime tre stagioni. Al termine del contratto con il club inglese Arsenal, il nazionale francese ha firmato fino al 30 giugno 2025». IL EST DE RETOUR, ET VOUS LUI AVEZ MANQUÉ ! #Général???#2025 #MadeInOL #Maillot2223 pic.twitter.com/eWRP8EcZci— Olympique Lyonnais (@OL) June 9, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

