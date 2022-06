The Ferragnez, la seconda stagione sarebbe in lavorazione: il rumor (Di giovedì 9 giugno 2022) The Ferragnez 2 arriverà presto? A dicembre 2021 è andata stata rilasciata la prima stagione di The Ferragnez, la docu-serie che racconta la quotidianità della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. Lo show ha riscosso moltissimo successo e su Prime Video i fan l’hanno divorata in pochissimo tempo, scoprendo tante curiosità inedite sui loro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 giugno 2022) The2 arriverà presto? A dicembre 2021 è andata stata rilasciata la primadi The, la docu-serie che racconta la quotidianità della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. Lo show ha riscosso moltissimo successo e su Prime Video i fan l’hanno divorata in pochissimo tempo, scoprendo tante curiosità inedite sui loro L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : The Ferragnez, in arrivo una seconda stagione della serie: il rumor - trentunozerotto : 00:51 e sto vedendo “the ferragnez”, bene - el100moscow : ma se the ferragnez è ambientata metà a Sanremo si può avere una stagione due ambientata durante xfactor? voglio pi… - sara13100613 : RT @mmrtnprn: sigla “The Ferragnez” x Sangiulia by me and @alyxwonderland_ *tutto è iniziato con “cos’è per te l’amor?” ora lo so e poi c… - wildxheartt : MA RAGA MA NELLA SERIE DEI FERRAGNEZ MI SONO ACCORTA ORA CHE HANNO MESSO MIDDLE OF THE NIGHT DEI THE VAMPS?? -