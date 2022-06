"Sui referendum giustizia si dice il falso". Esposto di Calderoli contro il procuratore di Trieste (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Esposto al Guardasigilli e al procuratore Generale della Corte di Cassazione contro le parole del procuratore di Trieste che ha sostenuto gravi inesattezze contro i referendum mentre non ci sono ancora risposte delle alte cariche istituzionali (a partire da Quirinale e Palazzo Chigi) che sono state invitate a esprimersi in vista del voto. È quanto conferma il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che da giorni è in sciopero della fame per denunciare il silenzio mediatico, politico e istituzionale che boicotta i quesiti del 12 giugno. In particolare, si rileva che è falso quanto dichiarato dal procuratore di Trieste Antonio De Nicolo a proposito degli effetti dei referendum ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Unal Guardasigilli e alGenerale della Corte di Cassazionele parole deldiche ha sostenuto gravi inesattezzementre non ci sono ancora risposte delle alte cariche istituzionali (a partire da Quirinale e Palazzo Chigi) che sono state invitate a esprimersi in vista del voto. È quanto conferma il vicepresidente del Senato, Roberto, che da giorni è in sciopero della fame per denunciare il silenzio mediatico, politico e istituzionale che boicotta i quesiti del 12 giugno. In particolare, si rileva che èquanto dichiarato daldiAntonio De Nicolo a proposito degli effetti dei...

Advertising

borghi_claudio : 'Il SOLITO Claudio Borghi' Ma poveretti. Salvini: 'Mascherine ai seggi? Un bavaglio'. L'ultimo complotto della Leg… - borghi_claudio : Pronti al gazebo di Ponte Chiasso per informare sui referendum e sostenere la lista della Lega per Como. - NicolaPorro : ?? Bufera a 'Che tempo che fa': il monologo di #Littizzetto sui #referendum fa scoppiare la polemica (VIDEO)?? - tempoweb : 'Sui #referendum #giustizia si dice il falso'. Esposto di #Calderoli contro il procuratore di #Trieste #9giugno… - rodillas69 : RT @giuno55: Ho riflettuto sui referendum ed ero certa di andare a votare NO, naturalmente. Poi ho pensato che sono referendum voluti non d… -