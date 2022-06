Shock in ospedale: è riuscita a farlo subito dopo il parto! (Di giovedì 9 giugno 2022) Sembra incredibile eppure è riuscita a farlo subito dopo il parto. In ospedale sono rimasti tutti a bocca aperta perché non era mai successo prima. Una neo mamma racconta la sua esperienza al magazine Sun. Partorire è sicuramente un fatto che cambia radicalmente la vita di una donna, soprattutto sul piano fisico. dopo la nascita di un figlio, infatti, ci vuole un po’ di tempo per riprendersi, e anche la vita intima può avere uno stop. Ma sarà così per tutti? L’amore in ospedale – (goodfon) – curiosauro.itL’amore dopo il parto… … anche se in questo caso non stiamo parlando di amore verso la nuova creatura appena nata, parliamo proprio di fare l’amore. farlo dopo aver partorito da poche ore! Questa è la storia di Debbie ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 9 giugno 2022) Sembra incredibile eppure èil parto. Insono rimasti tutti a bocca aperta perché non era mai successo prima. Una neo mamma racconta la sua esperienza al magazine Sun. Partorire è sicuramente un fatto che cambia radicalmente la vita di una donna, soprattutto sul piano fisico.la nascita di un figlio, infatti, ci vuole un po’ di tempo per riprendersi, e anche la vita intima può avere uno stop. Ma sarà così per tutti? L’amore in– (goodfon) – curiosauro.itL’amoreil parto… … anche se in questo caso non stiamo parlando di amore verso la nuova creatura appena nata, parliamo proprio di fare l’amore.aver partorito da poche ore! Questa è la storia di Debbie ...

QuintoPotereV : ?? Shock a #Trani, #picchiato davanti alla moglie #incinta: consigliere comunale finisce in #ospedale ?? - ziamaka_ : Oggi dalla finestra dell’ufficio abbiamo assistito alla scena shock di una merdosa cornacchia che ha agguantato un… - marcepoldo : @its_Cazzimmosa E come mai non li ha fatti in ospedale sotto osservazione io sono il top per gli shock anafilattici… - infoitsport : Taka Nakagami: le scuse e la foto shock dal letto d’ospedale - efficienzaener1 : “Pazienti no vax legati nell’ospedale di #Feltre” “Derisi da infermiere”: la denuncia Denuncia shock sui social: se… -