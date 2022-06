Rino Gattuso nuovo allenatore del Valencia: ora è ufficiale, le accuse di razzismo non hanno influito nella scelta del club (Di giovedì 9 giugno 2022) Le polemiche, la difesa del diretto interessato, l’ufficialità: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia. L’annuncio è arrivato tramite una nota della società spagnola, che ha comunicato di aver trovato l’accordo con il tecnico italiano per le prossime due stagioni, quindi fino al 30 giugno 2024. Sul sito del club, invece, si legge un messaggio diverso: “Gennaro Gattuso si unisce al club dopo una lunga carriera sia come giocatore che come allenatore. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2012 allenando squadre come Milan e Ssc Napoli, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2020?. Molto soddisfatto l’ex allenatore del Napoli, che nei giorni scorsi era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Le polemiche, la difesa del diretto interessato, l’ufficialità: Gennaroè ildel. L’annuncio è arrivato tramite una nota della società spagnola, che ha comunicato di aver trovato l’accordo con il tecnico italiano per le prossime due stagioni, quindi fino al 30 giugno 2024. Sul sito del, invece, si legge un messaggio diverso: “Gennarosi unisce aldopo una lunga carriera sia come giocatore che come. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha iniziato la sua carriera danel 2012 allenando squadre come Milan e Ssc Napoli, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2020?. Molto soddisfatto l’exdel Napoli, che nei giorni scorsi era stato ...

Advertising

FBiasin : #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca se… - fattoquotidiano : Rino Gattuso nuovo allenatore del Valencia: ora è ufficiale, le accuse di razzismo non hanno influito nella scelta… - fedra__p : RT @FBiasin: #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca senza senso,… - leo84_ : Forza Rino ?????? #Gattuso - TicinoGazzetta : Rino Gattuso sulla panchina del Valencia -