Reinhold Messner | “Ritrovato il secondo scarpone di mio fratello”

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – A 52 anni dalla morte di Gunther, travolto da una valanga, durante una spedizione con ilsul Nanga Parbat, la montagna ha restituito anche ildell’alpinista altoatesino. Lo annunciasui social pubblicando una foto dello. “La scorsa settimana, la seconda scarpa di mioGunther è stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da gente del posto. Dopo cinquantadue anni”. Nel 2005 i resti di Gunther furono trovati insieme all’altro. Il celebre alpinista all’epoca era tornato sul Nanga Parbat per cremare i resti di suo. “Mi hanno chiamato fratricida per l’invidia di fama e soldi. Si tratta di ...

Incapaci di amare, capaci di odiare Chiedetelo a, famosissimo scalatore, per anni testimonial di una celebre acqua minerale altissima e purissima: un'autorità mondiale. Gli incapaci,...Perdere un compagno di cordata è un trauma per ogni alpinista, se poi si tratta del proprio fratello il dolore è incolmabile e non svanisce mai. Lo sache nel 1970 perse il fratello Günther sul Nanga Parbat . Per molti anni il Re degli ottomila si è dovuto difendere dalla pesante insinuazione di aver abbandonato suo fratello in ...(Adnkronos) – A 52 anni dalla morte di Gunther Messner, travolto da una valanga, durante una spedizione con il fratello Reinhold sul Nanga Parbat, la montagna ha restituito anche il secondo scarpone ...A 52 anni dalla morte di Gunther Messner, travolto da una valanga, durante una spedizione con il fratello Reinhold sul Nanga Parbat, la montagna ha restituito anche il secondo scarpone dell'alpinista ...