Referendum sulla giustizia, come è andata le altre volte? Alcuni dati (Di giovedì 9 giugno 2022) Le previsioni di tutti gli analisti, prima dello stop ai sondaggi dicevano che il Referendum sulla giustizia del 12 giugno sarebbe andato come la grande maggioranza di quelli degli ultimi 20 anni, ovvero sarebbe stato invalido per mancato raggiungimento del quorum. Del resto è stato questo il destino della grande maggioranza delle consultazioni referendarie dalla fine degli anni '90 in poi. Lo vediamo nella nostra infografica. Prima di quella del 1997 solo nel 1990 un Referendum era fallito per un'affluenza inferiore al 50%, era stato quello che nei suoi tre quesiti chiedeva una forte limitazione della caccia. Dopo il 1997 l'istituto referendario è sembrato andare verso il tramonto, con una sola eccezione, le proposte del 2011, contro la privatizzazione dei servizi pubblici e ...

