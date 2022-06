Referendum ed elezioni del 12 giugno, mascherine obbligatorie ai seggi? Cosa dice la legge (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Non obbligatorie ma fortemente raccomandate per quanto riguarda Referendum e amministrative del 12 giugno. Discorso diverso invece per la maturità 2022, dove sarà ancora necessario indossare le mascherine. E Cosa succede invece dopo il 15 giugno, altra deadline importante per quanto riguarda le misure anti-Covid? Referendum e amministrative 12 giugno Per gli elettori al voto nella prossima tornata amministrativa e referendaria le mascherine al seggio saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. Poi la nota del Viminale ai prefetti. Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha diramato una nuova circolare con cui ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Nonma fortemente raccomandate per quanto riguardae amministrative del 12. Discorso diverso invece per la maturità 2022, dove sarà ancora necessario indossare le. Esuccede invece dopo il 15, altra deadline importante per quanto riguarda le misure anti-Covid?e amministrative 12Per gli elettori al voto nella prossima tornata amministrativa e referendaria lealo saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. Poi la nota del Viminale ai prefetti. Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia ha diramato una nuova circolare con cui ...

