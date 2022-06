Real Madrid, Rudiger: «Un onore che Ancelotti mi abbia voluto» (Di giovedì 9 giugno 2022) Il neo acquisto del Real Madrid Rudiger ha parlato del suo arrivato in Spagna Antonio Rudiger, neo aquisto del Real Madrid, in una intervista a Marca ha parlato del suo arrivo in Spagna. Real Madrid – «Nel calcio come nella vita si aprono nuovi capitoli e questo probabilmente è il più grande della mia carriera». OFFERTE – «Ho avuto molti dialoghi, ma ad essere onesto consideravo solo Chelsea e Real Madrid. Quando mi ha chiamato il Real era settembre/ottobre, è stato incredibile». Ancelotti – «Tutti sanno chi è nel mondo del calcio. È un allenatore top e lo ha dimostrato vincendo LaLiga e la Champions. Posso dire che è un onore che un tecnico come lui mi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Il neo acquisto delha parlato del suo arrivato in Spagna Antonio, neo aquisto del, in una intervista a Marca ha parlato del suo arrivo in Spagna.– «Nel calcio come nella vita si aprono nuovi capitoli e questo probabilmente è il più grande della mia carriera». OFFERTE – «Ho avuto molti dialoghi, ma ad essere onesto consideravo solo Chelsea e. Quando mi ha chiamato ilera settembre/ottobre, è stato incredibile».– «Tutti sanno chi è nel mondo del calcio. È un allenatore top e lo ha dimostrato vincendo LaLiga e la Champions. Posso dire che è unche un tecnico come lui mi ...

