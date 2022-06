Ragusa centro e Ragusa Ibla torna la rivalita’ e questa volta sul museo archeologico? (Di giovedì 9 giugno 2022) Ragusa – Accipicchia, ma che niente niente ci siano i segnali di una ripresa della secolare campanilistica concorrenza tra Ragusa superiore e Ragusa Ibla, questa volta non in salsa religiosa tra ‘sangiurgiari’ e ‘sangiuvannari’ ma piuttosto tra i residenti del centro e quelli del quartiere barocco sull’allocazione del museo archeologico, di cui almeno finora, ad eccezione di qualche illuminato promotore di un comitato civico e di un paio di consigliere comunali, pare non fot…se a nessuno ?Il dubbio ci è venuto leggendo la nota di Turi Iudice, presidente del comitato Ragusa al centro (è lui l’illuminato promotore appena citato in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)– Accipicchia, ma che niente niente ci siano i segnali di una ripresa della secolare campanilistica concorrenza trasuperiore enon in salsa religiosa tra ‘sangiurgiari’ e ‘sangiuvannari’ ma piuttosto tra i residenti dele quelli del quartiere barocco sull’allocazione del, di cui almeno finora, ad eccezione di qualche illuminato promotore di un comitato civico e di un paio di consigliere comunali, pare non fot…se a nessuno ?Il dubbio ci è venuto leggendo la nota di Turi Iudice, presidente del comitatoal(è lui l’illuminato promotore appena citato in ...

