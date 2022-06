Questo non è il podio di una «gara di ciclismo femminile» vinta da due donne transgender? (Di giovedì 9 giugno 2022) L’8 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto del podio di una corsa ciclistica, che vede al primo e al secondo posto due donne transgender e al terzo una donna che festeggia con una bambina in braccio. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Sud di Londra, gara di ciclismo femminile. Primo e secondo arrivano due uomini che si dichiarano donne. Terza arriva una giovane mamma. Quarto, quinto, sesto e settimo tutti trans. Ultimo posto al buon senso». Si tratta di un’immagine pubblicata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. La fotografia oggetto della nostra verifica non si riferisce al podio di una «gara di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 9 giugno 2022) L’8 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto deldi una corsa ciclistica, che vede al primo e al secondo posto duee al terzo una donna che festeggia con una bambina in braccio. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Sud di Londra,di. Primo e secondo arrivano due uomini che si dichiarano. Terza arriva una giovane mamma. Quarto, quinto, sesto e settimo tutti trans. Ultimo posto al buon senso». Si tratta di un’immagine pubblicata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. La fotografia oggetto della nostra verifica non si riferisce aldi una «di ...

