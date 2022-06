Queste sono tutte le novità introdotte con la Beta 3 di Android 13 (Di giovedì 9 giugno 2022) All'interno dell'articolo, riportiamo tutte le novità introdotte con la Beta 3 di Android 13 che ha raggiunto la stabilità della piattaforma. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 9 giugno 2022) All'interno dell'articolo, riportiamolecon la3 di13 che ha raggiunto la stabilità della piattaforma. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

GiovaQuez : Bompiani: 'Queste liste di prescrizione sono un'infamia dei servizi segreti. C'è un clima molto grave di caccia all… - EnricoTurcato : Non so voi ma io sto schiumando a vederli giocare così. A vedere questa freschezza e queste novità. Cioè sono torna… - enpaonlus : Scienziati collegano dispositivi Gps alle gazze ma loro si ribellano e se li tolgono a vicenda -… - Pandivia1 : @acord1410 @Pinucci63757977 in mano ai russi che ovviamnete le riutilizzano, queste sono notizie di dominio pubblic… - Arypigliate : @_Edo_ @BillyDeMountain Sono più queste con preghiera del giorno allegata. Ogni tanto ci prova con me senza ricever… -