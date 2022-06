Parto record a Giugliano, Andrea nasce con un peso di oltre 5kg (Di giovedì 9 giugno 2022) Parto record al San Giuliano di Giugliano, martedì è venuto al mondo Andrea nato di 5 chili e 440 grammi. Con un Parto Cesario mamma Giuseppina ha dato alla luce il suo primo genito tra la gioia di diventare madre e lo stupore di tutta l’equipe medica. La famiglia viene da Angri e ha scelto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 giugno 2022)al San Giuliano di, martedì è venuto al mondonato di 5 chili e 440 grammi. Con unCesario mamma Giuseppina ha dato alla luce il suo primo genito tra la gioia di diventare madre e lo stupore di tutta l’equipe medica. La famiglia viene da Angri e ha scelto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

