Advertising

infoitcultura : Paolo Bonolis, avete mai visto il figlio Davide? È identico a lui - DanielePagano19 : @Avanti1Altro Paolo Bonolis sono tuo fan mi puoi salutare in diretta avanti un altro ti prego - ParliamoDiNews : Paolo Bonolis: `Ho sofferto molto...` | Il racconto straziante del `compagno` di Luca Laurenti #paolo #bonolis… - milanxsempre85 : Non è Paolo Bonolis ma il principe - milanxsempre85 : @lucareal2 @DaniloSickboy @RFillini @Angelredblack1 @Sgamba83 @BellinelliBruno @Milanista_Serio @InvincibiliGli… -

Kronic

Non è mancato un ricordo del complicato momento in cui la figlia ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore, uno dei momenti più tosti della vita della moglie di. E proprio ...Sonia Bruganelli , dopo una laurea in Scienze delle Comunicazioni entra a far parte del mondo dello spettacolo ma lontano dai riflettori come imprenditrice. Nel 2022 sposa il conduttore, con cui ha tre figli, Silvia di 19, Davide di 18 e Adele di 14. Per gioco, si è ritrovata nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip , affiancata da Adriana Volpe. Chi è Sonia ... Paolo Bonolis, il risveglio è dei peggiori: non doveva andare così La moglie di Paolo Bonolis racconta l’operazione al cuore della figlia: “Avuto la visione di Padre Pio” Tra i personaggi più ...La moglie di Bonolis ricorda il triste momento e il gesto post operazione Non è banale quando parla, tantomeno in ciò che fa. Sonia Bruganelli è stata ...